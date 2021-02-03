Герой футбольного дня. Оле Гуннар Сульшер

МЮ не показал выдающуюся игру, хоть и победил со счетом 9:0. Хотя здесь мы говорим о вещах, между которыми очень тоненькая грань. Когда один соперник уничтожает на поле другого – это успех победителя, или же провал неудачника? Так или иначе, а к своему реноме Сульшер получил весомый и памятный нюанс. Ибо игра забудется, а этот результат останется в истории.

Собственно, это повторение крупнейшей в летописи АПЛ победы. В 1995-м тот же МЮ с тем же счетом (9:0) обыграл "Ипсвич", а в прошлом году "Саутгемптон" с таким же счетом проиграл "Лестеру". Лично для Сульшера это тоже рекорд: до этого самой большой (в контексте разницы мячей) тренерской победой норвежца был счет 6:0. Причем, с такой разницей он побеждал и в МЮ, и в "Мольде". Но делал это в кубковых турнирах над соперниками ниже классом. А здесь элита: соперник из середины турнирной таблицы чемпионата Англии, команда с далеко не самой плохой защитой в турнире.

Обстоятельства сложились удачно. Вообще, если бы не странное поражение от "Шеффилда" двумя турами ранее, можно было бы говорить о том, что норвежец оседлал волну успеха. По крайней мере, это уже не то, что было в начале каденции Сульшера в Манчестере. Тогда, после получения статуса полноценного тренера первой команды, только ленивый не насмехался над мужчиной с излучающим доброту лицом: в стартовых четырнадцати матчах Сульшер добыл лишь три победы, чудом избежав падения в пропасть.

Сегодня на работу норвежца можно посмотреть шире, чем просто глазами болельщика МЮ. Тренерский авторитет Зидана в "Реале" трещит по швам, Рино Гаттузо уничтожают после каждого поединка, Микель Артета еле-еле избежал позора, Андреа Пирло невнятный в "Юве", а Фрэнка Лэмпарда вообще не обошло бесславное увольнение. Есть успешные Андрей Шевченко и Стивен Джеррард, но их места работы не являются статусными по сравнению с местом тренера в топ-команде топ-чемпионата. Поэтому именно труд Сульшера не позволяет называть тенденцию доверия вчерашним выдающимся футболистам тренерских топ-должностей авантюрой и провалом.

Хотя 9:0 – это лишь локальный успех. Это всего лишь три очка. А для полного становления нужно что-то более весомое. Нужно масштабное достижение. Например, победа в АПЛ. А до неё еще весьма далеко...