Терри может возглавить клуб из Чемпионшипа

Руководство "Борнмута" отправило в отставку главного тренера Джейсона Тинделла после серии неудачных результатов — 4 поражения подряд в Чемпионшипе.

Тинделл продержался на посту лишь 6 месяцев, и теперь британские СМИ спорят о том, кто сменит его на данной должности. Одним из претендентов является бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри, который в настоящее время входит в тренерский штаб Дина Смита в "Астон Вилле".

Об этом пишет Birmingham Mail.

"Борнмут" после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, идя в зоне плей-офф.