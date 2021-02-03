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Терри может возглавить клуб из Чемпионшипа
Экс-игрок Челси попытается исправить ситуацию
Руководство "Борнмута" отправило в отставку главного тренера Джейсона Тинделла после серии неудачных результатов — 4 поражения подряд в Чемпионшипе.
Тинделл продержался на посту лишь 6 месяцев, и теперь британские СМИ спорят о том, кто сменит его на данной должности. Одним из претендентов является бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри, который в настоящее время входит в тренерский штаб Дина Смита в "Астон Вилле".
Об этом пишет Birmingham Mail.
"Борнмут" после 27 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, идя в зоне плей-офф.
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