Зума и Хаверц могут пропустить матч с Тоттенхэмом

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил 3 февраля, что защитник Курт Зума и полузащитник Кай Хаверц могут пропустить матч 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

"Сегодня у нас возникло две проблемы на тренировках. У Зума и Хаверца небольшие повреждения, сейчас они оба проходят обследование. Их участие в матче с "Тоттенхэмом" под вопросом, все остальные футболисты готовы играть", — цитирует Goal Тухеля.

Матч "Тоттенхэм" — "Челси" состоится в четверг, 4 февраля.