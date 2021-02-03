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Зума и Хаверц могут пропустить матч с Тоттенхэмом
У игроков небольшие повреждения
Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил 3 февраля, что защитник Курт Зума и полузащитник Кай Хаверц могут пропустить матч 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
"Сегодня у нас возникло две проблемы на тренировках. У Зума и Хаверца небольшие повреждения, сейчас они оба проходят обследование. Их участие в матче с "Тоттенхэмом" под вопросом, все остальные футболисты готовы играть", — цитирует Goal Тухеля.
Матч "Тоттенхэм" — "Челси" состоится в четверг, 4 февраля.
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