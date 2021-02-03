  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зума и Хаверц могут пропустить матч с Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зума и Хаверц могут пропустить матч с Тоттенхэмом

Англия
(1 голосов)

У игроков небольшие повреждения

Зума и Хаверц могут пропустить матч с Тоттенхэмом
Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сообщил 3 февраля, что защитник Курт Зума и полузащитник Кай Хаверц могут пропустить матч 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

"Сегодня у нас возникло две проблемы на тренировках. У Зума и Хаверца небольшие повреждения, сейчас они оба проходят обследование. Их участие в матче с "Тоттенхэмом" под вопросом, все остальные футболисты готовы играть", — цитирует Goal Тухеля.

Матч "Тоттенхэм" — "Челси" состоится в четверг, 4 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Курт Зума Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...