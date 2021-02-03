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Зинченко не попал в стартовый состав Ман Сити на игру против Бернли
До этого сыграл два матча подряд
В матче 22-го тура АПЛ "Ман Сити" сыграет против "Бернли". Стал известен стартовый состав "горожан".
Украинец Александр Зинченко остался на скамейке запасных. Его место на левом фланге обороны, вероятно, займет Ляпорт.
???????????????? ???????????????? ????????????????! ????— Manchester City (@ManCity) February 3, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Laporte, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, Bernardo, Sterling (C), Jesus
SUBS | Steffen, Walker, Zinchenko, Torres, Mendy, Fernandinho, Foden, Garcia, Gomes
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/7oNNdmxNMV
Отметим, что до этого Зинченко провел два матча за "горожан" подряд. Всего выходил на поле 13 раз и отдал одну голевую передачу.
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