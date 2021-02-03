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Зинченко не попал в стартовый состав Ман Сити на игру против Бернли

Англия
(1 голосов)

До этого сыграл два матча подряд

Зинченко не попал в стартовый состав Ман Сити на игру против Бернли
UA-Футбол
Новина українською

В матче 22-го тура АПЛ "Ман Сити" сыграет против "Бернли". Стал известен стартовый состав "горожан".

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Украинец Александр Зинченко остался на скамейке запасных. Его место на левом фланге обороны, вероятно, займет Ляпорт.

Отметим, что до этого Зинченко провел два матча за "горожан" подряд. Всего выходил на поле 13 раз и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Манчестер Сити Бернли Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
03.02.2021 в 19:43
Нормальная ротация состава, Волкер, Фоден, Торрес на скамейке тоже-это нормально. Поводов для беспокойства нет.
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