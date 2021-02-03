Опаздывать к началу поединка было нежелательно, ведь гости открыли счет уже на 3-й минуте: Бернарду Силва элегантно скрылся от опеки Тарковского и заставил Поупа потрудиться, правда, Ник крайне неудачно отбил снаряд прямо на голову Жезусу (0:1). Весь поединок "Сити" диктовал сценарий происходящего на "Терф Мур", варьировался лишь уровень напора. Успешный дебют позволил "горожанам" подпускать "бордовых" к своей первой трети поля, но не дальше, причем поблажка работала против хозяев, ведь на пространстве гостям было легче разгонять атаки.

68 - Gabriel Jesus has scored 68 goals in the 107 games he has started for Manchester City in all competitions, netting in each of his last three starts. Predatory. pic.twitter.com/NuhosMr6cf — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

Также четко прослеживалось, что подопечные Гвардиолы экономили силы – "небесно-голубые" редко мудрили, предпочитая действовать просто и надежно. Под занавес 45-минутки легкий поворот тумблера мощности буквально на одно деление принес результат: Гюндоган не глядя прострелил на Стерлинга, Тарковский снова двигался как под снотворным и упустил Рахима из виду (0:2). Интересно, что немецкий хавбек оформил 8 результативных действий за команду Пепа (7 голов и 1 ассист) в 10 последних матчах в рамках АПЛ – столько же, сколько в предыдущих 62 поединках. В сезоне-2020/21 его рывки к штрафной стали одним из орудий Гвардиолы.

Поменялась ли общая картинка после перерыва? Отнюдь. Все те же Гюндоган и Стерлинг упустили великолепные шансы увеличить цифры на табло, а то, что не сделали Илкай и Рахим, оформил Марез. Все бы хорошо, но система VAR углядела у Рияда офсайд. Добавим, что в середине второго тайма Гвардиола предоставил полчаса игрового времени Александру Зинченко, украинец заменил Жоау Канселу. Без траты лишних ресурсов "Сити" спокойно и закономерно забрал свои три зачетных пункта с "Терф Мур", в воскресенье "горожан" ждет встреча с "Ливерпулем".

АПЛ, 22-й тур.

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

"Бернли" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Жезус (3), Стерлинг (38)

"Бернли": Поуп – Лоутон, Тарковский, Ми, Питерс – Гудмундссон, Уэствуд (Берсон, 81), Корк (Стивенс, 71), Макнил – Родригес (Мумбонго, 77), Выдра

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу (Зинченко, 64), Стоунз, Диаш, Ляпорт – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг

Предупреждения: Эдерсон (76) – Стивенс (83), Мумбонго (87)