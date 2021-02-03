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АПЛ. Лестер в полноги обыграл Фулхэм
"Лисы" набрали три очка и сэкономили силы на будущие противостояния
Нельзя сказать, что "Фулхэм" выглядел слабо, нет, порой лондонцы навязывали свою игру и дали хороший бой "Лестеру". Но на опыте, максимально прагматично подопечные Роджерса контролировали игру, не обошлось и без удачи. Первый гол гостей случился после грубой ошибки центрбеков хозяев, визуально все легко получилось у "лис" - Меддисон навесил, а Ихеаначо с близкого расстояния пробил головой без шансов для голкипера.
Затем Сеюнджю упустил верный момент забить второй гол, хотя и у "дачников" была возможность сравнять счет. Адарабиойо из выгодной позиции не смог поразить цель. А вот Джастин не промахнулся, снова ассист Мэддисона и Джеймс лишь переправил мяч в сетку.
Во втором тайме "Фулхэм" владел серьезным территориальным преимуществом, но, казалось, что "Лестер" позволял так играть сопернику. Большего не позволяла показать усталость, выложиться на полную не получилось. Таким образом, "коттеджеры" остаются в зоне вылета, а "лисы" возвращаются на третье место, пока "Ливерпуль" не сыграл свой матч.
АПЛ. 22-й тур
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Фулхэм - Лестер 0:2
Голы: Ихеаначо 17, Джастин 44
Фулхэм: 1. Ареола, 2. Тете, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 15. Лофтус-Чик, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 19. Лукман.
Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Перейра, 20. Чаудри, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 14. Ихеаначо, 17. Перес.
Предупреждения: Рид 24, Айна 59, Кавалейру 89 - Менди 72
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