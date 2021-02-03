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Не Реалом единым. Челси становится одним из главных претендентов на Алабу

Англия
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Все хотят топового защитника

Не Реалом единым. Челси становится одним из главных претендентов на Алабу
UA-Футбол
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Давид Алаба уже давно решил покинуть "Баварию". Один из лучших защитников Европы летом станет свободным агентом.

Ходило много слухов о том, что "Реал" согласовал с австрийцем предварительный контракт. Однако, по данным AS, все не так просто. Пока что мадридцы окончательно не договорились с Алабой.

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В гонку неожиданно также вступил "Челси". Лондонский клуб проявляет серьезный интерес к защитнику и готов начать переговоры с агентом. Сейчас, по данным источника, он один из главных претендентов на центрбека.

В текущем сезоне на счету Алабы 25 матчей и два забитых гола.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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