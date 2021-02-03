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Не Реалом единым. Челси становится одним из главных претендентов на Алабу
Все хотят топового защитника
Давид Алаба уже давно решил покинуть "Баварию". Один из лучших защитников Европы летом станет свободным агентом.
Ходило много слухов о том, что "Реал" согласовал с австрийцем предварительный контракт. Однако, по данным AS, все не так просто. Пока что мадридцы окончательно не договорились с Алабой.
В гонку неожиданно также вступил "Челси". Лондонский клуб проявляет серьезный интерес к защитнику и готов начать переговоры с агентом. Сейчас, по данным источника, он один из главных претендентов на центрбека.
В текущем сезоне на счету Алабы 25 матчей и два забитых гола.
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