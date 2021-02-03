Не Реалом единым. Челси становится одним из главных претендентов на Алабу

Давид Алаба уже давно решил покинуть "Баварию". Один из лучших защитников Европы летом станет свободным агентом.

Ходило много слухов о том, что "Реал" согласовал с австрийцем предварительный контракт. Однако, по данным AS, все не так просто. Пока что мадридцы окончательно не договорились с Алабой.

В гонку неожиданно также вступил "Челси". Лондонский клуб проявляет серьезный интерес к защитнику и готов начать переговоры с агентом. Сейчас, по данным источника, он один из главных претендентов на центрбека.

В текущем сезоне на счету Алабы 25 матчей и два забитых гола.