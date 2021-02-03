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Ярмоленко в очередной раз оказался в запасе Вест Хэма - Лингард дебютирует в старте

Англия
(1 голосов)

Украинец почти не выходит с первых минут

Ярмоленко в очередной раз оказался в запасе Вест Хэма - Лингард дебютирует в старте
UA-Футбол
Новина українською

Стал известен стартовый состав "Вест Хэма" на матч 22-го тура АПЛ. В соперниках лондонцев - "Астон Вилла".

Украинец Андрей Ярмоленко в очередной раз оказался на скамейке запасных. Отметим, что дебютирует в составе нового клуба Джесси Лингард, который был арендован у "МЮ".

В текущем сезоне на счет Ярмоленко 18 матчей, два гола и четыре голевые передачи.

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В статье: Андрей Ярмоленко Джесси Лингард Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
03.02.2021 в 22:25
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