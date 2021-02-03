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Ярмоленко в очередной раз оказался в запасе Вест Хэма - Лингард дебютирует в старте
Украинец почти не выходит с первых минут
Стал известен стартовый состав "Вест Хэма" на матч 22-го тура АПЛ. В соперниках лондонцев - "Астон Вилла".
Украинец Андрей Ярмоленко в очередной раз оказался на скамейке запасных. Отметим, что дебютирует в составе нового клуба Джесси Лингард, который был арендован у "МЮ".
Debut for @JesseLingard ????— West Ham United (@WestHam) February 3, 2021
Here's how we line up tonight at Villa Park...#AVLWHU
В текущем сезоне на счет Ярмоленко 18 матчей, два гола и четыре голевые передачи.
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download1 (huyersk)
03.02.2021 в 22:25
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