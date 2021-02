Ярмоленко в очередной раз оказался в запасе Вест Хэма - Лингард дебютирует в старте

Стал известен стартовый состав "Вест Хэма" на матч 22-го тура АПЛ. В соперниках лондонцев - "Астон Вилла".

Украинец Андрей Ярмоленко в очередной раз оказался на скамейке запасных. Отметим, что дебютирует в составе нового клуба Джесси Лингард, который был арендован у "МЮ".

Debut for @JesseLingard ????



Here's how we line up tonight at Villa Park...#AVLWHU