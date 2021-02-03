АПЛ. Лидс на своем поле уступает Эвертону

Зрелищный и интересный получился матч, как и ожидалось, хозяева больше атаковали, гости проводили контрвыпады. Начало вышло за "ирисками", чуть ли не первая комбинация завершилась взятием ворот. На пас Диня отозвался Сигурдссон, головой пробив точно в цель. "Лидсу" часто не хватает уверенности в дебюте.

"Белые" добавили в середине первого тайма, Алиоски и Стрейк могли забивать, немного им не хватило. Более ответственно к своему шансу отнесся Калверт-Льюин. Разыграли корнер гости, Годфри отдал пас на партнера и Доминик сделал счет 2:0.

И хоть первый тайм получися более результативным, все самое интересное произошло после перерыва. Буквально сразу как арбитр дал свисток о возобновлении игры, забил Рафинья. Ассист на счету Бамфорда. С новыми силами "Лидс" понесся вперед, Харрисон, Бамфорд и все тот же Рафинья обязаны были забивать, но два отменных сейва совершил Ольсен, а еще точности при ударах не хватало хозяевам.

На последних минутах мог увеличивать преимущество "Эвертона" Калверт-Льюин, но это было бы уже слишком. Гости выдержали натиск хозяев, сами регулярно проводили контратаки и заслужили минимальную победу. До ничьи команде Бьелсы немного не хватило. Тем временем, "Эвертон" возвращается в группу лидеров.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Лидс - Эвертон 1:2

Голы: Рафинья 48 - Сигурдссон 9, Калверт-Льюин 41

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 21. Стрейк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд.

Эвертон: 33. Ольсен, 2. Холгейт, 12. Динь, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 21. Гомеш, 22. Годфри, 7. Ришарлисон, 17. Айуоби.

Предупреждения: Харрисон 16, Эйлинг 79 - Холгейт 89, Годфри 90, Ольсен 90