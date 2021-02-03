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Голкипер Ман Сити Эдерсон стал пятым вратарем в истории АПЛ, который отстоял восемь сухих матчей подряд

Англия
(1 голосов)

Однако до рекорда еще долго

Голкипер Ман Сити Эдерсон стал пятым вратарем в истории АПЛ, который отстоял восемь сухих матчей подряд
UA-Футбол
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В матче 22-го тура АПЛ "Ман Сити" без особых проблем обыграл "Бернли". Более того, они снова оставили свои ворота на замке.

Читайте такжеEverything's under control. АПЛ. Бернли – Манчестер Сити 0:2

Бразилец Эдерсон провел восьмой сухой матч подряд. Он стал пятым голкипером в истории АПЛ, которому удавался подобный трюк.

До него это удалось сделать Алиссону (8), Чеху (8) и Рейне (8). Однако лучший результат удерживает Эдвин ван дер Сар - 14 "сухарей" кряду.

В текущем сезоне Эдерсон отыграл 25 матчей и пропустил 13 голов.

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В статье: Манчестер Сити Эдерсон Мораес
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Комментарии (1)
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avangardo (Lviv)
03.02.2021 в 23:35
Виглядає так, що рекорд Едвіна буде довговічним, якщо не вічним
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