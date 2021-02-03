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Голкипер Ман Сити Эдерсон стал пятым вратарем в истории АПЛ, который отстоял восемь сухих матчей подряд
Однако до рекорда еще долго
В матче 22-го тура АПЛ "Ман Сити" без особых проблем обыграл "Бернли". Более того, они снова оставили свои ворота на замке.
Бразилец Эдерсон провел восьмой сухой матч подряд. Он стал пятым голкипером в истории АПЛ, которому удавался подобный трюк.
До него это удалось сделать Алиссону (8), Чеху (8) и Рейне (8). Однако лучший результат удерживает Эдвин ван дер Сар - 14 "сухарей" кряду.
???? - Ederson???????? is the 5th goalkeeper to keep a clean sheet in 8 Premier League appearances in a row, after Edwin van der Sar (14), Petr Cech (8), Alisson (8) and José Manuel Reina (8). #ManCity #BURMCI pic.twitter.com/7pGf0Hh9s0— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 3, 2021
В текущем сезоне Эдерсон отыграл 25 матчей и пропустил 13 голов.
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