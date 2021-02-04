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Ливерпуль – Брайтон 0:1. Чемпион всё ещё не опомнился
Атака "мерсисайдцев" вновь выглядела безобидно
"Ливерпуль": Келлехер – Робертсон, Хендерсон, Н. Филлипс, Александер-Арнольд – Милнер, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен), Алькантара – Шакири (Ориги, 64), Фирмино (Джонс, 79), Салах
"Брайтон": Санчес – Уэбстер, Данк, Уайт – Берн, Альсате, Биссума, Гросс, Марч (Лаллана, 67) – Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83)
Предупреждение: Вейналдум (45)
"Ливерпуль" абсолютно заслуженно уступил "Брайтону" в матче 22-го тура АПЛ, выдав весьма блеклую игру. Для команды Юргена Клоппа это второе домашнее поражение кряду в чемпионате, а также третий матч на "Энфилде" подряд, в котором им не удалось забить.
Перед матчем "мерсисайдцы" понесли очередную кадровую потерю, лишившись Алиссона, который присоединился к Фабиньо, Мане, Матипу и многим другим в лазарете. В центре обороны вышел Филлипс и Хендерсон, как и в прошлом туре. У "чаек" тоже хватало потерь, включая Уэлбека, Лэмпти, Макаллистера и Велтмана.
За весь поединок "Ливерпулю" так и не удалось обнаружить слабости в обороне соперника, нанеся всего один удар в створ за 90 минут. "Чайки" не стали ни уныло сажаться в глубокую оборону, ни слишком агрессивно прессинговать. Вместо этого "Брайтон" плотно перекрыл центр и ждал момента для своих выпадов, которых хватало.
Откровенно говоря, "Ливерпуль" вновь выглядел выжатым и предложенные ими скорости ни на одном этапе матча не доставляли проблем сопернику. А вот гости были опасны, что и вылилось в гола Альсате и ещё пару моментов. Хотя и единственный мяч в поединке был весьма показательным: тут и полный провал "красных" в опорной зоне, и перегруженный Трент, не заметивший подключение Бёрна, ну и напоследок ещё и проигранное единоборство Уильямса.
Недавние победы над "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" могли создать иллюзию, что чемпион вновь в полном порядке. Но переутомление и кадровые проблемы никуда не делись, что говорит о том, что мы ещё увидим не одну неудачу "мерсисайдцев" в ближайшее время. В то же время "Брайтон" потихоньку стал набирать очки, заслуженно поднимаясь в таблице. К тому же "чайки" заслуживали победить "Ливерпуль" ещё в первом круге, но тогда ужасная реализация команды Поттера привела к ничьей. Здорово, что фортуна хоть и с опозданием, но отдаёт им своё.
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