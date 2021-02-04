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АПЛ. Вест Хэм обыгрывает Астон Виллу, а Лингард дебютирует с дублем

Англия
(1 голосов)

Великолепный матч новичка лондонцев, а вот Ярмоленко всю игру просидел в запасе

АПЛ. Вест Хэм обыгрывает Астон Виллу, а Лингард дебютирует с дублем
UA-Футбол
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"Молотобойцы" могли побеждать и более уверенно. Хороший матч с сильным соперником, который показал сильные стороны "Вест Хэма", но и обнажил некоторые проблемы. Хорошие моменты в дебюте не могли реализовать Антонио и Крессуэлл, а затем Уоткинс ворвался в штрафную и пробил, чуть выше прошел мяч. Явно удача сопутствовала гостям.

Необходимо отметить и еще один удар Уоткинса, а также выстрел Баркли. На эти моменты ответил своим ударом Соучек. Можно сказать, что на встречных курсах шла игра, в таком поединке важно было, кто забьет первым. В начале второго тайма у лондонцев прошла комбинация, скорее всего, домашняя заготовка. Бенрахма выдал пас на Соучека, который пробил по воротам из пределов штрафной - 1:0.

Второй мяч не заставил себя ждать. К 56-й минуте Джесси Лингард полностью освоился на поле и почувствовал партнеров. Бывший игрок "Ман Юнайтед" принял пас от Антонио и классно пробил в самый угол. Уверенный дебют Лингарда стал его триумфом. Третий мяч "молотобойцев" также на счету новичка.

АПЛ. Вест Хэм обыгрывает Астон Виллу, а Лингард дебютирует с дублем - изображение 1

"Астон Вилла" вернула интригу незадолго до финального свистка, правда, Лингард почти сразу закрыл вопрос относительно победителя встречи. Конец протитвостояния во многом стал знаковым, хозяева больше старались, вкладывали в свои атаки огромные силы, но гости удивительно пользовались свободными зонами в обороне "львов". Это и стало залогом успеха.

Команда Мойеса в этот раз не воспользовалась услугами Ярмоленко, Андрей так и не вышел на замену. Однако лондонцы закрепились на пятом месте, что уже достижение. Подопечные Дина Смита остаются на девятой позиции.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Астон Вилла - Вест Хэм 1:3

Голы: Уоткинс 81 - Соучек 52, Лингард 56, Лингард 84

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 20. Баркли, 21. Эль-Гази.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 21. Огбонна, 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 9. Бенрахма, 11. Лингард

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.02.2021 в 00:36
Ярмола ау?)))
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