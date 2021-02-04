АПЛ. Вест Хэм обыгрывает Астон Виллу, а Лингард дебютирует с дублем

"Молотобойцы" могли побеждать и более уверенно. Хороший матч с сильным соперником, который показал сильные стороны "Вест Хэма", но и обнажил некоторые проблемы. Хорошие моменты в дебюте не могли реализовать Антонио и Крессуэлл, а затем Уоткинс ворвался в штрафную и пробил, чуть выше прошел мяч. Явно удача сопутствовала гостям.

Необходимо отметить и еще один удар Уоткинса, а также выстрел Баркли. На эти моменты ответил своим ударом Соучек. Можно сказать, что на встречных курсах шла игра, в таком поединке важно было, кто забьет первым. В начале второго тайма у лондонцев прошла комбинация, скорее всего, домашняя заготовка. Бенрахма выдал пас на Соучека, который пробил по воротам из пределов штрафной - 1:0.

Второй мяч не заставил себя ждать. К 56-й минуте Джесси Лингард полностью освоился на поле и почувствовал партнеров. Бывший игрок "Ман Юнайтед" принял пас от Антонио и классно пробил в самый угол. Уверенный дебют Лингарда стал его триумфом. Третий мяч "молотобойцев" также на счету новичка.

"Астон Вилла" вернула интригу незадолго до финального свистка, правда, Лингард почти сразу закрыл вопрос относительно победителя встречи. Конец протитвостояния во многом стал знаковым, хозяева больше старались, вкладывали в свои атаки огромные силы, но гости удивительно пользовались свободными зонами в обороне "львов". Это и стало залогом успеха.

Команда Мойеса в этот раз не воспользовалась услугами Ярмоленко, Андрей так и не вышел на замену. Однако лондонцы закрепились на пятом месте, что уже достижение. Подопечные Дина Смита остаются на девятой позиции.

АПЛ. 22-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Астон Вилла - Вест Хэм 1:3

Голы: Уоткинс 81 - Соучек 52, Лингард 56, Лингард 84

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 20. Баркли, 21. Эль-Гази.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 21. Огбонна, 24. Фредерикс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 9. Бенрахма, 11. Лингард