Голодный Лингард берется за дело. Астон Вилла - Вест Хэм 1:3. Видео голов и обзор матча

Перед закрытием трансферного окна молотобойцы успели арендовать у МЮ Джесси Лингард, который фактически не играл полгода. А уже в среду тот стал одним из героев в поединке с Астон Виллой - вингер оформил дубль. Стоит отметить и чеха Томаша Соучека, который забил уже свой восьмой гол в сезоне. Победа позволила лондонцам удержаться на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла - Вест Хэм.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Астон Вилла - Вест Хэм 1:3

Голы: Уоткинс 81 - Соучек 51, Лингард 56, 83