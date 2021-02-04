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Голодный Лингард берется за дело. Астон Вилла - Вест Хэм 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Астон Вилла - Вест Хэм, чемпионат Англии, 03.02.2021
Перед закрытием трансферного окна молотобойцы успели арендовать у МЮ Джесси Лингард, который фактически не играл полгода. А уже в среду тот стал одним из героев в поединке с Астон Виллой - вингер оформил дубль. Стоит отметить и чеха Томаша Соучека, который забил уже свой восьмой гол в сезоне. Победа позволила лондонцам удержаться на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла - Вест Хэм.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Астон Вилла - Вест Хэм 1:3
Голы: Уоткинс 81 - Соучек 51, Лингард 56, 83
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