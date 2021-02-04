Без Ольсена не было бы победы. Лидс - Эвертон 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лидс - Эвертон, которые встречались в 22-м туре АПЛ. Гости в первом тайме обеспечили себе преимущество после чего на первый план вышел шведский голкипер Робин Ольсен. Он неоднократно спасал свою команду и в конце концов удержал победный для Эвертона счет. Ириски - шестые в турнирной таблице, но имеют две игры в запасе.

Английский Премьер-лига. 22-й тур

Лидс - Эвертон 1:2

Голы: Рафинья 48 - Сигурдссон 9, Калверт-Льюин 41