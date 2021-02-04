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Без Ольсена не было бы победы. Лидс - Эвертон 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лидс - Эвертон, чемпионат Англии, 03.02.2021
Вашему вниманию видео обзор матча Лидс - Эвертон, которые встречались в 22-м туре АПЛ. Гости в первом тайме обеспечили себе преимущество после чего на первый план вышел шведский голкипер Робин Ольсен. Он неоднократно спасал свою команду и в конце концов удержал победный для Эвертона счет. Ириски - шестые в турнирной таблице, но имеют две игры в запасе.
Английский Премьер-лига. 22-й тур
Лидс - Эвертон 1:2
Голы: Рафинья 48 - Сигурдссон 9, Калверт-Льюин 41
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