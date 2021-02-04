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Гвардиола: Когда Сити шел на 12-й позиции, то нам пришлось задуматься о Лиге Европы

Англия
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Пеп на связи

Гвардиола: Когда Сити шел на 12-й позиции, то нам пришлось задуматься о Лиге Европы
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Бернли" в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги. Вчера "горожане" обыграли "бордовых" в гостях (0:2), в воскресенье коллектив Пепа сыграет с "Ливерпулем". Цитирует испанца портал Daily Mail.

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"Мы должны делать свою работу, думать о других – это большая ошибка. Когда "Сити" шел на 12-й позиции, то нам пришлось задуматься о попадании в Лигу Европы на следующий сезон. Речь не идет о победной серии или статистике".

"Важна только следующая игра. Завтра мы будем думать о следующем поединке. "Ливерпуль" тоже претендует на титул АПЛ. Впереди у нас непростой график".

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига Европы Манчестер Сити Бернли
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Источник:
Daily Mail

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