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Гвардиола: Когда Сити шел на 12-й позиции, то нам пришлось задуматься о Лиге Европы
Пеп на связи
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Бернли" в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги. Вчера "горожане" обыграли "бордовых" в гостях (0:2), в воскресенье коллектив Пепа сыграет с "Ливерпулем". Цитирует испанца портал Daily Mail.
"Мы должны делать свою работу, думать о других – это большая ошибка. Когда "Сити" шел на 12-й позиции, то нам пришлось задуматься о попадании в Лигу Европы на следующий сезон. Речь не идет о победной серии или статистике".
"Важна только следующая игра. Завтра мы будем думать о следующем поединке. "Ливерпуль" тоже претендует на титул АПЛ. Впереди у нас непростой график".
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