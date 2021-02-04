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Ван Дейк показал, как восстанавливается после разрыва связок
У Вирджила есть шанс вернуться до конца текущего сезона
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в Twitter показал ряд упражнений, которые ему необходимо выполнять для восстановления после травмы.
February 3, 2021
2 февраля главный тренер английского клуба Юрген Клопп заявил, что футболист вряд ли выйдет на поле в этом сезоне.
В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против "Эвертона" (2:2).
В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету 1 гол.
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