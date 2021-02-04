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Тоттенхэм и Арсенал интересуются защитником Айнтрахта
Сейчас ему 21 год
"Арсенал" и "Тоттенхэм" интересуются Эваном НДикой.
По информации Sky Sports, "канониры" и "шпоры" готовы заняться вопросом трансфера 21-летнего французского игрока в летнее трансферное окно этого года.
НДика, трансферная стоимость которого оценивается в 22,5 млн евро, в текущем сезоне-2020/2021 провел за "Айнтрахт" 12 матчей, сделал 1 ассист.
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