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Тоттенхэм и Арсенал интересуются защитником Айнтрахта

Англия
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Сейчас ему 21 год

Тоттенхэм и Арсенал интересуются защитником Айнтрахта
Новина українською

"Арсенал" и "Тоттенхэм" интересуются Эваном НДикой.

По информации Sky Sports, "канониры" и "шпоры" готовы заняться вопросом трансфера 21-летнего французского игрока в летнее трансферное окно этого года.

НДика, трансферная стоимость которого оценивается в 22,5 млн евро, в текущем сезоне-2020/2021 провел за "Айнтрахт" 12 матчей, сделал 1 ассист.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эван Ндика
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