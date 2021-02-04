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Моуриньо: Не думаю, что Челси сложно тренировать - с этой командой все выигрывают трофеи
"Особенный" переходит в наступление
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о сложности работы с "Челси".
"Не думаю, что "Челси" сложно тренировать. Я трижды выигрывал титул АПЛ с ними, Анчелотти выигрывал, Конте выигрывал.
С "Челси" не сложно работать, ведь этой командой все выигрывают титулы. У команды всегда хорошие игроки и всегда достойные тренеры", - приводит слова португальца Sky Sports.
Уже сегодня Моуриньо сыграет против "Челси" в матче АПЛ.
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