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Моуриньо: Не думаю, что Челси сложно тренировать - с этой командой все выигрывают трофеи

Англия
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"Особенный" переходит в наступление

Моуриньо: Не думаю, что Челси сложно тренировать - с этой командой все выигрывают трофеи
UA-Футбол
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал о сложности работы с "Челси".

"Не думаю, что "Челси" сложно тренировать. Я трижды выигрывал титул АПЛ с ними, Анчелотти выигрывал, Конте выигрывал.

С "Челси" не сложно работать, ведь этой командой все выигрывают титулы. У команды всегда хорошие игроки и всегда достойные тренеры", - приводит слова португальца Sky Sports.

Уже сегодня Моуриньо сыграет против "Челси" в матче АПЛ.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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