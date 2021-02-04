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Тоттенхэм - Челси 0:1. Контроль от гостей и бледная тень от хозяев

Англия
(1 голосов)

Серьезным преимуществом во встрече владели "синие", лишь на последних минутах "шпоры" могли спасти игру

Тоттенхэм - Челси 0:1. Контроль от гостей и бледная тень от хозяев
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АПЛ. 22-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Тоттенхэм - Челси 0:1

Голы: Жоржиньо 24 (пен.)

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле (Лукас 69), 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Ламела 69), 45. Винисиус.

Челси: 16. Менди, 2. Рюдигер, 3. Алонсо, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 6. Силва (Кристансен 36), 5. Жоржиньо, 17. Ковачич (Канте 74), 19. Маунт, 20. Хадсон-Одои (Пулишич 64), 11. Вернер.

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В статье: Жозе Моуриньо Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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