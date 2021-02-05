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Дождливое лондонское дерби определил пенальти. Тоттенхэм – Челси 0:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Гости контролировали игру

Дождливое лондонское дерби определил пенальти. Тоттенхэм – Челси 0:1. Обзор матча и видео голов
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Томас Тухель добыл свою вторую победу на английских полях – всего под руководством немецкого специалиста "Челси" успел провести 3 встречи. Успех на "Тоттенхэм Хотспур Арене" перед стартом поединка выглядел слегка туманно, но гости и в матче со "шпорами" продемонстрировали тотальный и почти безупречный контроль снаряда. В свою очередь хозяева без Кейна потеряли в мощности контратак.

Смотрите видеообзор центрального матча 22-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси".

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Арена".

"Тоттенхэм" – "Челси" 0:1

Гол: Жоржиньо (24, с пенальти)

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В статье: Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Жоржиньо Фрелло
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