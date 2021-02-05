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Дождливое лондонское дерби определил пенальти. Тоттенхэм – Челси 0:1. Обзор матча и видео голов
Гости контролировали игру
Томас Тухель добыл свою вторую победу на английских полях – всего под руководством немецкого специалиста "Челси" успел провести 3 встречи. Успех на "Тоттенхэм Хотспур Арене" перед стартом поединка выглядел слегка туманно, но гости и в матче со "шпорами" продемонстрировали тотальный и почти безупречный контроль снаряда. В свою очередь хозяева без Кейна потеряли в мощности контратак.
Смотрите видеообзор центрального матча 22-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси".
Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Арена".
Гол: Жоржиньо (24, с пенальти)
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