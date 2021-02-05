Моуриньо – о поражение шпор: Прагматичная оценка? Один пенальти, который трудно принять, один гол и 1:0

Менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в поединке 22-го тура АПЛ против "Челси" (0:1). Приводит слова португальца BBC. Отметим, что "Тоттенхэм" проиграл 3 матча в чемпионате подряд.

"У Винисиуса был отличный шанс забить. Нам нужно проанализировать матч с первой и до последней минуты, но если вы хотите оценивать прямо сейчас и прагматично, то я скажу следующее: один пенальти, один гол, 1:0. 11-метровый сильно ударил по "Тоттенхэму", трудно было это принять. В первом тайме у нас мало что получалось".