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Тухель – о победе Челси, пенальтисте Жоржиньо и травме лидера обороны

Англия
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Наставник доволен результатом

Тухель – о победе Челси, пенальтисте Жоржиньо и травме лидера обороны
Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу против "Тоттехэма" в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:0).

"Мы очень довольны результатом. Это была еще трудная игра против сильного соперника, но мы сыграли очень хорошо, контролировали игру. Был хороший первый тайм. В втором тайме мы допустили много потерь и стали играть через длинные передачи.

Если бы у нас ярче проявился инстинкт убийцы, если бы мы агрессивнее работали в чужой штрафной, то мы бы решили исход встречи раньше. Но нам не хватало решимости при работе в штрафной.

Даже когда вы контролируете игру на поле, далеко не всегда удается забить второй гол, и это нормально. В любом матче бывают сложные периоды, но мы полностью готовы к трудностям как с психологической, так и с физической точки зрения. Это важная победа в выездном матче, и я доволен игрой и тем, как мы действовали в обороне", - сказал наставник "синих".

"Я видел Тьяго с большой повязкой вокруг его мышц, но мы должны подождать. Это беспокоит, потому что это мышечная травма. Нам придется подождать, чтобы подтвердить это. Вернуться к воскресной игре будет очень трудно, всего два дня восстановления", - комментирует Тухель ситуацию с бразильцем.

"На последних тренировках мы уделили особое внимание исполнению пенальти. На воротах стоял Кабальеро, которому невозможно забить, если не отнестись к удару максимально серьезно. Это позволило нам получить полное представление о том, как каждый может бить 11-метровые.

Мы отобрали в первую очередь Жоржиньо и Маунта. Перед матчем я подошел к Жоржиньо и спросил, уверен ли он в своих силах, если будет назначен пенальти, и получил четкий положительный ответ. Я полностью доверяю ему, но при этом не обсуждал с ним то, как нужно бить с точки. Каждый вправе делать это так, как ему удобнее.

Я рад, что сегодня его гол принес нам важные три очка", – сказал Тухель.

Напомним, что "Челси" не пропустил в первых 3 играх Тухеля. Моуринью в 2004-м добился этого до него.

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В статье: Тьяго Силва Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Жоржиньо
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Источник:
Челси

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