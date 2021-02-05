Тухель – о победе Челси, пенальтисте Жоржиньо и травме лидера обороны

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу против "Тоттехэма" в матче 22-го тура чемпионата Англии (1:0).

"Мы очень довольны результатом. Это была еще трудная игра против сильного соперника, но мы сыграли очень хорошо, контролировали игру. Был хороший первый тайм. В втором тайме мы допустили много потерь и стали играть через длинные передачи.

Если бы у нас ярче проявился инстинкт убийцы, если бы мы агрессивнее работали в чужой штрафной, то мы бы решили исход встречи раньше. Но нам не хватало решимости при работе в штрафной.

Даже когда вы контролируете игру на поле, далеко не всегда удается забить второй гол, и это нормально. В любом матче бывают сложные периоды, но мы полностью готовы к трудностям как с психологической, так и с физической точки зрения. Это важная победа в выездном матче, и я доволен игрой и тем, как мы действовали в обороне", - сказал наставник "синих".