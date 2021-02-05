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"Вариативность тактики Челси будет сбивать соперников с толку". Хавбек синих – о победе над Тоттенхэмом
Комментарий после успеха
Полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт поделился своими мыслями для BT Sport и BBC после гостевого поединка с "Тоттенхэмом" (0:1).
"В первом тайме у нас было много контроля, мы создавали моменты, при этом старались действовать аккуратно. Трудно приезжать в гости к "шпорам" и навязывать свою игру. "Челси" сыграл отлично".
"Томас Тухель хочет, чтобы мы играли в таком стиле. Новая формация приносит результат. Мы все учимся, например, сегодня я играл и ложную девятку в том числе. Нашим соперникам будет непросто – вариативность тактики будет сбивать их с толку".
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