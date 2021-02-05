"Вариативность тактики Челси будет сбивать соперников с толку". Хавбек синих – о победе над Тоттенхэмом

Полузащитник лондонского "Челси" Мейсон Маунт поделился своими мыслями для BT Sport и BBC после гостевого поединка с "Тоттенхэмом" (0:1).

"В первом тайме у нас было много контроля, мы создавали моменты, при этом старались действовать аккуратно. Трудно приезжать в гости к "шпорам" и навязывать свою игру. "Челси" сыграл отлично".