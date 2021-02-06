Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67

Обсуждаем следующие поединки: "Интер" – "Ювентус" (1:2), "Наполи" – "Аталанта" (0:0), "Тоттенхэм" – "Челси" (0:1). Точнее, в этот раз берем их за основу для обсуждения. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Самоуверенность "Аталанты", жуткие проблемы "Интера" с реализацией, заслуженное везение "Ювентуса" и деградация Кулибали, адаптация и перспективы Виктора Коваленко в Бергамо, суровый формат Кубка Италии в аномальный сезон, подробный разбор первых шагов "Челси" при Тухеле. Почему Жозе Моуриньо рискует повторить маневр Фрэнка Лэмпарда? Гений ли Мейсон Маунт? Еще больше мыслей – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:28 – "Интер" – "Ювентус": день рождения Роналду и сумасшедшая мотивация Криштиану, странности "нерадзурри", класс "Старой Синьоры";

07:17 – "Наполи" – "Аталанта": навязчивые идеи "Королевы провинциалов" в атаке, не самый теплый прием для Коваленко в Бергамо;

12:55 – "Тоттенхэм" – "Челси": может ли Моуриньо все валить на травмы? Почему Тухель копирует Лэмпарда? (шутка) Делает ли Томас ставку на немцев?

23:18 – Пару слов про "Ливерпуль" и не попадайте в офсайд!