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Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67

Англия
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По следам главных матчей будней

Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Интер" – "Ювентус" (1:2), "Наполи" – "Аталанта" (0:0), "Тоттенхэм" – "Челси" (0:1). Точнее, в этот раз берем их за основу для обсуждения. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Самоуверенность "Аталанты", жуткие проблемы "Интера" с реализацией, заслуженное везение "Ювентуса" и деградация Кулибали, адаптация и перспективы Виктора Коваленко в Бергамо, суровый формат Кубка Италии в аномальный сезон, подробный разбор первых шагов "Челси" при Тухеле. Почему Жозе Моуриньо рискует повторить маневр Фрэнка Лэмпарда? Гений ли Мейсон Маунт? Еще больше мыслей – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:28 – "Интер" – "Ювентус": день рождения Роналду и сумасшедшая мотивация Криштиану, странности "нерадзурри", класс "Старой Синьоры";

07:17 – "Наполи" – "Аталанта": навязчивые идеи "Королевы провинциалов" в атаке, не самый теплый прием для Коваленко в Бергамо;

12:55 – "Тоттенхэм" – "Челси": может ли Моуриньо все валить на травмы? Почему Тухель копирует Лэмпарда? (шутка) Делает ли Томас ставку на немцев?

23:18 – Пару слов про "Ливерпуль" и не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Ювентус (Турин) Тьяго Силва Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Руслан Малиновский Фрэнк Лэмпард Интер (Милан) Кубок Италии Томас Тухель Маркос Алонсо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Наполи (Неаполь) Жоржиньо Фрелло Жоржиньо Тимо Вернер Харри Кейн Виктор Коваленко Андреас Кристенсен Кай Хавертц Матейс де Лигт Мейсон Маунт Подкаст Аудиомнение Рис Джеймс
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