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Челси надеется подписать основного защитника Баварии

Англия
(1 голосов)

Зюле может сменить клубную прописку

Челси надеется подписать основного защитника Баварии
Новина українською

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Кристиана Фалька, опубликованной в его "твиттере", 25-летний немецкий футболист попал в сферу интересов лондонского "Челси". Как уже сообщалось, помимо него синие следят за его партнёром по обороне в "Баварии" Давидом Алабой и Деотшанкюлем Юпамекано из "РБ Лейпциг".

В нынешнем сезоне Никлас принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.

"Челси", набрав 36 очков в 22 турах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Никлас Зюле Челси
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