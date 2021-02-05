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Челси надеется подписать основного защитника Баварии
Зюле может сменить клубную прописку
Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации журналиста Кристиана Фалька, опубликованной в его "твиттере", 25-летний немецкий футболист попал в сферу интересов лондонского "Челси". Как уже сообщалось, помимо него синие следят за его партнёром по обороне в "Баварии" Давидом Алабой и Деотшанкюлем Юпамекано из "РБ Лейпциг".
В нынешнем сезоне Никлас принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.
"Челси", набрав 36 очков в 22 турах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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