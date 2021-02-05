Назван лучший игрок января в составе МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал лучшим игроком клуба в январе.

В минувшем месяце 27-летний француз провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.

No-one's touching our Player of the Month with these two flanking him ????????#MUFC https://t.co/sYg4D8mPD4 pic.twitter.com/gdmVlTPkmV — Manchester United (@ManUtd) February 5, 2021

Напомним, что в декабре лучшим игроком клуба стал полузащитник Бруну Фернандеш.

В текущем сезоне Погба провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.