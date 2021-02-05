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Назван лучший игрок января в составе МЮ

Англия
(1 голосов)

Им стал звёздный полузащитник

Назван лучший игрок января в составе МЮ
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал лучшим игроком клуба в январе.

В минувшем месяце 27-летний француз провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.

Напомним, что в декабре лучшим игроком клуба стал полузащитник Бруну Фернандеш.

В текущем сезоне Погба провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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