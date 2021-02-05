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Назван лучший игрок января в составе МЮ
Им стал звёздный полузащитник
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал лучшим игроком клуба в январе.
В минувшем месяце 27-летний француз провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.
No-one's touching our Player of the Month with these two flanking him ????????#MUFC https://t.co/sYg4D8mPD4 pic.twitter.com/gdmVlTPkmV— Manchester United (@ManUtd) February 5, 2021
Напомним, что в декабре лучшим игроком клуба стал полузащитник Бруну Фернандеш.
В текущем сезоне Погба провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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