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Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

В список вошли по два игрока Арсенала и Манчестер Сити

Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Новина українською

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку января в Английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала в "Твиттере".

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены вечером 8 февраля.

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В статье: АПЛ
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