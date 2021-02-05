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Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
В список вошли по два игрока Арсенала и Манчестер Сити
Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку января в Английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала в "Твиттере".
В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены вечером 8 февраля.
⚒️ Craig Dawson— Premier League (@premierleague) February 5, 2021
???? Jack Grealish
???? Ilkay Gundogan
???? Bernd Leno
???? James Maddison
⭐️ Matheus Pereira
✨ Bukayo Saka
???? John Stones
Vote for your January @EASPORTSFIFA Player of the Month ➡️ https://t.co/icRFWUuwG9#PLAwards pic.twitter.com/S65W0Khdyj
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