Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку января в Английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала в "Твиттере".

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены вечером 8 февраля.

⚒️ Craig Dawson

???? Jack Grealish

???? Ilkay Gundogan

???? Bernd Leno

???? James Maddison

⭐️ Matheus Pereira

✨ Bukayo Saka

???? John Stones



