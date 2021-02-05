Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку января в Английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала в "Твиттере".

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены вечером 8 февраля.