"Юргену стоит еще раз посмотреть в календарь". Клопп и Гвардиола повздорили перед матчем

Уже в это воскресенье состоится поединок между "Ливерпулем" и "Ман Сити". Наставники команд, Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, перекинулись словами на пресс-конференции.

Началось все с того, что немецкий тренер заявил о более простом календаре "горожан" в текущем сезоне.

"У нашей команды не было передышки, у "Ман Сити" - две недели из-за проблем с COVID-19. Это очень тяжелый сезон", - заявил Клопп.

Справедливости ради, в январе действительно был перенесен матч "Ман Сити" против "Эвертона". Гвардиола же нашел чем ответить будущем оппоненту.

"Юргену стоит еще раз посмотреть в календарь. Во время нашей встречи я снова спрошу его - сколько же отдыхала наша команда.

Я немного удивлен. Мне казалось, что Юрген из другого типа тренеров. Не ожидал услышать подобных слов", - заявил Гвардиола".

