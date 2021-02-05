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"Юргену стоит еще раз посмотреть в календарь". Клопп и Гвардиола повздорили перед матчем
Теперь матч должен быть еще интереснее
Уже в это воскресенье состоится поединок между "Ливерпулем" и "Ман Сити". Наставники команд, Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, перекинулись словами на пресс-конференции.
Началось все с того, что немецкий тренер заявил о более простом календаре "горожан" в текущем сезоне.
"У нашей команды не было передышки, у "Ман Сити" - две недели из-за проблем с COVID-19. Это очень тяжелый сезон", - заявил Клопп.
Справедливости ради, в январе действительно был перенесен матч "Ман Сити" против "Эвертона". Гвардиола же нашел чем ответить будущем оппоненту.
"Юргену стоит еще раз посмотреть в календарь. Во время нашей встречи я снова спрошу его - сколько же отдыхала наша команда.
Я немного удивлен. Мне казалось, что Юрген из другого типа тренеров. Не ожидал услышать подобных слов", - заявил Гвардиола".
Jurgen Klopp said Manchester City 'had two weeks off' for Covid-19 reasons ????— Goal (@goal) February 5, 2021
Pep Guardiola says 'he didn't think Klopp was that kind of manager' ????
Sunday is hotting up nicely ???? pic.twitter.com/4NGZ2wcs1M
На данны момент "Ман Сити" лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 47 очков. "Красные", сыграв на матч больше, заработали 40 пунктов.
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