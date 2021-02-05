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Может начаться новая эпоха. Экс-игрок Челси ждет прогресса команды при Тухеле
Шансы действительно есть
Михаэль Баллак, успевший поиграть в "Челси" в середине нулевых, рассказал о новом тренере "синих" - Томасе Тухеле.
"Я бы не сказал, что с Томасом сложно ужиться. Тухель имеет четкие представления о том, как он хочет играть, и он передает это.
В "ПСЖ" он показал, что может работать с разными игроками. Там он завоевал много трофеев и выходил в финал Лиги Чемпионов.
"Челси" - новая среда для него, но я не думаю, что у него возникнет конфликт с руководством. У него есть шанс остаться тренером клуба на долгие клуба и сформировать свою эпоху", - приводит слова Баллака AS.
В трех стартовых матчах при Тухеле "Челси" добыл две победы, не пропустив при этом ни одного гола.
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