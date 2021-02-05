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Повторит путь Бэйла? Азар летом может вернуться в Челси
И зачем тогда уходил?
Эден Азар летом 2019-го смог исполнить свою давнюю мечту и перешел в "Реал". Однако мечта обернулась ночным кошмаром.
Пока что бельгиец не может прижиться в Мадриде. За полтора года он получил десять разных травм и пропустил большую часть игр. Вчера пресс-служба "сливочных" сообщила об очередном повреждении игрока.
Как сообщает Defensa Central, спасти вингера попытается "Челси". Лондонцы летом могут вернуть Азара, только при условии, если "Реал" снизит цену - до 40-50 миллионов. Мадридцы же заплатили за бельгийца более ста миллионов.
За "Челси" Азар провел семь сезонов - в Лондоне на его счету 343 поединка, 110 голов и шесть трофеев.
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