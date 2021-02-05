  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола, его ученик и наставник Ярмоленко. Четыре претендента на звание тренера месяца в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола, его ученик и наставник Ярмоленко. Четыре претендента на звание тренера месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

А еще есть тренер "Брайтона"

Гвардиола, его ученик и наставник Ярмоленко. Четыре претендента на звание тренера месяца в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

АПЛ начинает подводить итоги января. Вслед за наградой лучшему игроку, стали известны претенденты на звание лучшего тренера.

Читайте такжеНазваны претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

В список попали четыре претедента. Среди них - Пеп Гвардиола ("Ман Сити"), Микель Артета ("Арсенал"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Грэм Поттер ("Брайтон").

Напомним, что в АПЛ сейчас лидирует "Ман Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Дэвид Мойес Микель Артета Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...