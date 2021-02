Гвардиола, его ученик и наставник Ярмоленко. Четыре претендента на звание тренера месяца в АПЛ

АПЛ начинает подводить итоги января. Вслед за наградой лучшему игроку, стали известны претенденты на звание лучшего тренера.

В список попали четыре претедента. Среди них - Пеп Гвардиола ("Ман Сити"), Микель Артета ("Арсенал"), Дэвид Мойес ("Вест Хэм") и Грэм Поттер ("Брайтон").

Who will get your vote for January's Barclays Manager of the Month this @premierleague season? It’s #AllToPlayFor ⚽️



Voting closes at 12 midday on Monday 8th February. Vote here ???? https://t.co/zUjMn5zRZE pic.twitter.com/hiBNPecPYT