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Лестер готов сделать Тилеманса одним из самих высокооплачиваемых игроков клуба
Юри вскоре предложат новое соглашение
"Лестер" ведет переговоры с Юри Тилемансом о новом контракте, который поместит бельгийского полузащитника в число самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Действующий контракт Юри истекает в 2023 году, однако Daily Mail стало известно, что игрок и клуб уже обсуждают продление сотрудничества. Новая сделка позволит 23-летнему Тилемансу увеличить свою зарплату до примерно 100 тысяч фунтов в неделю — столько же с прошлого лета получает Джеймс Мэддисон.
"Я бы очень хотел, чтобы это произошло, но в данный момент спешки нет. Мы были бы счастливы продлить его пребывание здесь.
За последние пару лет он показал свои качества и добился прогресса. Он очень важный игрок, и с ним приятно работать. Он невероятно зрел для молодого парня, и вы сами видите, насколько стабильна его игра", — сообщил главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс.
В этом сезоне Тилеманс отметился 5 голами и двумя ассистами в 22 матчах АПЛ.
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