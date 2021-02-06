В шорт-лист Челси входят четыре центрбека Бундеслиги

Укрепления центра обороны – приоритетная цель "Челси" на предстоящее летнее окно.

В стане лондонцев может появиться ещё один игрок с немецким бэкграундом. По информации трансферного инсайдера Кристиана Фалька, в шорт-лист "синих" входит сразу 4 представителя Бундеслиги – Дайо Упамекано из "Лейпцига" и трио из "Баварии" Никлас Зюле, Давид Алаба и Джером Боатенг.

На Упамекано также претендуют "Ливерпуль" и всё та же "Бавария", что усложняет переговоры.

А вот Алаба и Боатенг летом станут свободными агентами. Томас Тухель дважды пытался подписать Джерома в "Пари Сен-Жермен" и всё ещё надеется поработать с 32-летним оборонцем.