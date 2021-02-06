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В шорт-лист Челси входят четыре центрбека Бундеслиги
"Синие" планируют усилить центр защиты летом
Укрепления центра обороны – приоритетная цель "Челси" на предстоящее летнее окно.
В стане лондонцев может появиться ещё один игрок с немецким бэкграундом. По информации трансферного инсайдера Кристиана Фалька, в шорт-лист "синих" входит сразу 4 представителя Бундеслиги – Дайо Упамекано из "Лейпцига" и трио из "Баварии" Никлас Зюле, Давид Алаба и Джером Боатенг.
На Упамекано также претендуют "Ливерпуль" и всё та же "Бавария", что усложняет переговоры.
А вот Алаба и Боатенг летом станут свободными агентами. Томас Тухель дважды пытался подписать Джерома в "Пари Сен-Жермен" и всё ещё надеется поработать с 32-летним оборонцем.
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