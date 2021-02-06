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Салах – лучший африканский игрок десятилетия по версии IFFHS
Тройку призёров составили представители АПЛ
Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучших игроков из Африки по итогам минувшего десятилетия.
Лучшим игроком континента был признан форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Его партнёр по клубу Садио Мане – второй. Замкнул тройку вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез.
Ранее Кейлор Навас был признан лучшим игроком Северной и Центральной Америки.
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