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Салах – лучший африканский игрок десятилетия по версии IFFHS

Англия
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Тройку призёров составили представители АПЛ

Салах – лучший африканский игрок десятилетия по версии IFFHS
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучших игроков из Африки по итогам минувшего десятилетия.

Лучшим игроком континента был признан форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах. Его партнёр по клубу Садио Мане – второй. Замкнул тройку вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез.

Ранее Кейлор Навас был признан лучшим игроком Северной и Центральной Америки.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль Мохамед Салах Садио Мане Рияд Марез
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