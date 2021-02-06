Каррагер: Диаш – это ван Дейк для Ман Сити

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал защитника "Манчестер Сити" Рубена Диаша фаворитом на звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

"Только шесть из 47 обладателей награды PFA были центральными защитниками, последний раз — Виргил Ван Дейк в 2019. Обычно она достается нападающим.

Принято вручать эту награду тому, кто оказал наибольшее индивидуальное влияние на судьбу титула Премьер-Лиги. Этот критерий делает Диаша фаворитом. Если "Сити" выиграет третий титул в эру Пепа Гвардиолы — а сложно представить, что кто-то их остановит, — то это будет триумф их защиты.

Они пропустили только один гол в Премьер-Лиге с 15 декабря и только 13 за весь сезон. Иногда чересчур легко считать это заслугой одного игрока, но как показал нам Виргил Ван Дейк после своего перехода на "Энфилд", первоклассный центральный защитник преображает команду.

Рядом с хорошими центральными защитниками каждый выглядит лучше. Как и в случае с Юргеном Клоппом, который мог ставить кого угодно в пару к Ван Дейку, Гвардиола обладает той же роскошью благодаря Диашу", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.