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Астон Вилла - Арсенал 1:0. Магия быстрого гола и инерция канониров

Англия
(1 голосов)

Второе подряд поражение команды Артеты

Астон Вилла - Арсенал 1:0. Магия быстрого гола и инерция канониров
UA-Футбол
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Сколько уже подобных ошибок делали подопечные Артеты в этом сезоне, сколько из-за них теряли очков, набивали "шишки" и получили беспощадной критики - никаких выводов не сделано. "Арсенал" провалил первую часть сезона, затем в январе появилась надежда, что набирают "канониры" хорошую форму, выдали убедительную серию без поражений, но вот сейчас в феврале снова черная полоса у лондонцев.

В этот раз в 23-м туре с самого начала все пошло косо-криво. Суареш ошибся на второй минуте встречи, неудачно отдал пас назад, Траоре перехватил мяч, отдал удобную передачу на Уоткинса, который из пределов штрафной расстрелял ворота гостей. Конечно, быстрый гол добавил уверенности бирмингемцам, более спокойно они стали играть, почти не ошибались в обороне.

Подопечные Артеты много суетились, ничего конструктивного эта суета не позволяла сделать. Только после стандартов возникали относительно опасные моменты у ворот "Астон Виллы". У Джака и Сака были шансы отыграть пропущенный мяч, хотя далеко не 100%-ые возникали ситуации. А вот Пепе на 44-й минуте из убойной позиции немного не попал в дальний угол.

Астон Вилла - Арсенал 1:0. Магия быстрого гола и инерция канониров - изображение 1

У "львов" также были возможности увеличить преимущество. Старался Траоре, МакГинн, Уоткинс. Особенно удался хозяевам второй тайм, его начало. "Канониры" вышли заряженными на борьбу, пошли вперед большими силами, тут их едва не подловили бирмингемцы.

Преимуществом, очевидно, владел "Арсенал", но все атаки лондонцев выглядели академическими, инертными и легко читаемыми. "Астон Вилла" организованно отбивалась и регуларно тревожила соперника своими контрвыпадами. Таким образом, "львы" в третьем подряд очном матче обыгрывают "канониров", и ничего удивительного в этом нет. На очень достойном уровне команда Дина Смита провела матч. А подопечных Мигеля Артеты даже жаль, системный и глубокий кризис в столичной команде, тут помогут только самые кардинальные решения.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Астон Вилла - Арсенал 1:0

Голы: Уоткинс 2

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Накамба, 11. Уоткинс, 20. Баркли (Рэмзи 79), 15. Траоре (Трезеге 66).

Арсенал: 33. Райан, 2. Беллерин, 16. Холдинг, 17. Суареш (Эдегор 65), 6. Габриэл, 7. Сака, 18. Томас (Виллиан 74), 34. Джака, 32. Смит-Роу, 9. Ляказетт (Обамеянг 59), 19. Пепе.

Предупреждения: Конса 31, Накамба 35, Грилиш 90+6 - Томас 52, Джака 90+4

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
06.02.2021 в 17:01
выше 10 места не будет
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kalan-86 (Анкара)
06.02.2021 в 16:41
Озарение подошло к концу, снова начался период стагнации. В ближайших турах, когда сыграют преследователи, нас подвинут место на 12-13. На этом, думаю, борьба за Еврокубки (по факту максимум лигу Европы) для Арсенала закончилась. На победу в этой самой ЛЕ, расчитывать тоже уж слишком авантюрно. Так что сезон закончим месте на 8м, в ЛЕ, вероятно, на стадии 1/4 или 1/2. Такова действительность для нынешнего Арсенала. Все же не хватает опытного менеджера, все эти экскреме...пардон, эксперименты с молодыми тренерами, типа Лэмпард, Артета, Пирло и т.д... ни к чему хорошему не приводят. Команды в лучшем случае показывают яркие отдельные вспышки, и снова проваливаются-стабильности и зрелости там не наблюдается, для этого опыт нужен, а руководство клубов вместо этого, просто создаёт полигон для неопытного наставника, чтоб он там набивал себе шишки, а заодно и команде и болельщикам.
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