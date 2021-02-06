Астон Вилла - Арсенал 1:0. Магия быстрого гола и инерция канониров

Сколько уже подобных ошибок делали подопечные Артеты в этом сезоне, сколько из-за них теряли очков, набивали "шишки" и получили беспощадной критики - никаких выводов не сделано. "Арсенал" провалил первую часть сезона, затем в январе появилась надежда, что набирают "канониры" хорошую форму, выдали убедительную серию без поражений, но вот сейчас в феврале снова черная полоса у лондонцев.

В этот раз в 23-м туре с самого начала все пошло косо-криво. Суареш ошибся на второй минуте встречи, неудачно отдал пас назад, Траоре перехватил мяч, отдал удобную передачу на Уоткинса, который из пределов штрафной расстрелял ворота гостей. Конечно, быстрый гол добавил уверенности бирмингемцам, более спокойно они стали играть, почти не ошибались в обороне.

Подопечные Артеты много суетились, ничего конструктивного эта суета не позволяла сделать. Только после стандартов возникали относительно опасные моменты у ворот "Астон Виллы". У Джака и Сака были шансы отыграть пропущенный мяч, хотя далеко не 100%-ые возникали ситуации. А вот Пепе на 44-й минуте из убойной позиции немного не попал в дальний угол.

У "львов" также были возможности увеличить преимущество. Старался Траоре, МакГинн, Уоткинс. Особенно удался хозяевам второй тайм, его начало. "Канониры" вышли заряженными на борьбу, пошли вперед большими силами, тут их едва не подловили бирмингемцы.

Преимуществом, очевидно, владел "Арсенал", но все атаки лондонцев выглядели академическими, инертными и легко читаемыми. "Астон Вилла" организованно отбивалась и регуларно тревожила соперника своими контрвыпадами. Таким образом, "львы" в третьем подряд очном матче обыгрывают "канониров", и ничего удивительного в этом нет. На очень достойном уровне команда Дина Смита провела матч. А подопечных Мигеля Артеты даже жаль, системный и глубокий кризис в столичной команде, тут помогут только самые кардинальные решения.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Астон Вилла - Арсенал 1:0

Голы: Уоткинс 2

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Накамба, 11. Уоткинс, 20. Баркли (Рэмзи 79), 15. Траоре (Трезеге 66).

Арсенал: 33. Райан, 2. Беллерин, 16. Холдинг, 17. Суареш (Эдегор 65), 6. Габриэл, 7. Сака, 18. Томас (Виллиан 74), 34. Джака, 32. Смит-Роу, 9. Ляказетт (Обамеянг 59), 19. Пепе.

Предупреждения: Конса 31, Накамба 35, Грилиш 90+6 - Томас 52, Джака 90+4