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Защитник Саутгемптона забил автогол во втором туре подряд - до этого клуб оспорил его удаление
А вы говорите у "Аякса" непростая неделя
В матче 23-го тура АПЛ "Саутгемптон" играет матч против "Ньюкасла". У "святых" есть свой антигерой.
Автоголом в первом тайме отметился защитник Ян Беднарек. Символично, что это второй автогол за два тура - в матче с "МЮ" он забил в свои ворота, "привез" пенальти и был удален. Позже "святые" оспорили решение абритра - красная была отменена.
Jan Bednarek's week so far:— Squawka Football (@Squawka) February 6, 2021
Tuesday
◉ Own goal
◉ Penalty conceded
◉ Red card
Saturday
◉ Own goal
A nightmare week just got worse. pic.twitter.com/DFhBYuHM1w
На 55-й минуте счету встречи 3:2 в пользу "сорок".
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