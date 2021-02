Защитник Саутгемптона забил автогол во втором туре подряд - до этого клуб оспорил его удаление

В матче 23-го тура АПЛ "Саутгемптон" играет матч против "Ньюкасла". У "святых" есть свой антигерой.

Автоголом в первом тайме отметился защитник Ян Беднарек. Символично, что это второй автогол за два тура - в матче с "МЮ" он забил в свои ворота, "привез" пенальти и был удален. Позже "святые" оспорили решение абритра - красная была отменена.

Jan Bednarek's week so far:



Tuesday

◉ Own goal

◉ Penalty conceded

◉ Red card



Saturday

◉ Own goal



A nightmare week just got worse. pic.twitter.com/DFhBYuHM1w