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Защитник Саутгемптона забил автогол во втором туре подряд - до этого клуб оспорил его удаление

Англия
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А вы говорите у "Аякса" непростая неделя

Защитник Саутгемптона забил автогол во втором туре подряд - до этого клуб оспорил его удаление
UA-Футбол
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В матче 23-го тура АПЛ "Саутгемптон" играет матч против "Ньюкасла". У "святых" есть свой антигерой.

Автоголом в первом тайме отметился защитник Ян Беднарек. Символично, что это второй автогол за два тура - в матче с "МЮ" он забил в свои ворота, "привез" пенальти и был удален. Позже "святые" оспорили решение абритра - красная была отменена.

На 55-й минуте счету встречи 3:2 в пользу "сорок".

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В статье: "Саутгемптон" Ян Беднарек
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