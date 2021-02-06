АПЛ. Фулхэм - Вест Хэм 0:0. Никто не хотел уступать

По игре сложно было сказать, кто из команд в лидирующей группе, а кто в зоне вылета. "Фулхэм" выглядел очень неплохо, больше атаковал и чаще пробивал по воротам. "Вест Хэм" строил свою игру от обороны, форвардам оказалось очень сложно зацепиться за мяч. И Ярмоленко, когда вышел на поле, много времени провел без мяча, конечно, мы ждем от украинца большего, но в этом матче не вина Андрея, что его почти не было видно. Тренер лондонцев выбрал очень осторожную тактику на поединок, никто из игроков атаки себя не смог показать.

Первый настоящий голевой момент в противостоянии возник у Соучека в середине первого тайма, чуть выше перекладины пробил хавбек с выгодной позиции. У хозяев на это ответил Лукман, хлесткий и смачный получился выстрел, но опять же неточно.

Шел обмен выпадами, при осторожном футболе. Когда темп возростал, инициативу проявляли "коттеджеры", чувствовалось, что больше хотели выиграть хозяева, поэтому и рисковали. "Молотобойцы" рассчитывали на свои контрвыпады, вот только малыми силами осуществлялись эти комбинации.

Самое интересное случилось в конце встречи, было ощущение, что гол назревает. "Фулхэм" добавил, а "Вест Хэм" отвечал в своей манере. Гол так и не был забит из-за того, что часто стали фолить игроки. Темп встречи сбился, атакам не хватало завершенности, но на последних минутах перспективный штрафной заработали гости. Во время розыгрыша стандарта Соучек локтем задел Митровича, арбитр долго смотрел видеоповтор и решил удалить игрока атакующей команды.

После довольно спорного решения судьи "Фулхэм" доигрывал в большинстве, хотя успел провести всего одну атаку. Одно очко набрали "дачники", чего недостаточно. В зоне вылета остается "Фулхэм". "Молотобойцы" все еще удерживают пятое место.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Крейвен Коттедж (Лондон)

Фулхэм - Вест Хэм 0:0

Фулхэм: 1. Ареола, 2. Тете, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 33. Робинсон (Маджа 79), 14. Б. Рид, 15. Лофтус-Чик, 18. Лемина (Митрович 79), 21. Х. Рид, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 21. Огбонна, 28. Соучек, 30. Антонио (Фредерикс 74), 41. Райс, 9. Бенрахма (Ярмоленко 56), 11. Лингард, 17. Боуэн (Нобл 56).

Предупреждения: Андерсен 90+4 - Огбонна 75, Фабиански 90

Удаление: Соучек 90+7