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Так чемпионами не становятся. Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Эвертон, чемпионат Англии, 6 февраля 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Эвертон, которые встречались в 23 туре английской Премьер-лиги. МЮ выиграл первый тайм 2:0 (особенно классный гол получился у Фернандеша), но после перерыва растерял свое преимущество. МакТоминей снова вывел МЮ вперед. Команда Сульшера вела в счете до 90 + 5-й минуте, но во время одного из последних стандартов не уследила за Калверт-Льюином. 3:3 - красные дьяволы рискуют отстать от «Сити» на пять очков по итогам этого тура.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 3:3
Голы: Эдинсон Кавани 24, Бруно Фернандеш 45, Скотт Мактоминей 70 - Абдулайе Дукуре 49, Хамес Родригес 52, Доминик Кальверт-Льюин 90+5
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