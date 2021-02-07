Так чемпионами не становятся. Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Эвертон, которые встречались в 23 туре английской Премьер-лиги. МЮ выиграл первый тайм 2:0 (особенно классный гол получился у Фернандеша), но после перерыва растерял свое преимущество. МакТоминей снова вывел МЮ вперед. Команда Сульшера вела в счете до 90 + 5-й минуте, но во время одного из последних стандартов не уследила за Калверт-Льюином. 3:3 - красные дьяволы рискуют отстать от «Сити» на пять очков по итогам этого тура.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 3:3

Голы: Эдинсон Кавани 24, Бруно Фернандеш 45, Скотт Мактоминей 70 - Абдулайе Дукуре 49, Хамес Родригес 52, Доминик Кальверт-Льюин 90+5