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Фернандиньо предложили войти в тренерский штаб Гвардиолы
Пеп является большим поклонником Ферны
"Манчестер Сити" предложил своему полузащитнику Фернандиньо войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.
Фернандиньо остается важной фигурой в раздевалке "горожан", однако его контракт истекает в конце сезона. Ранее 36-летнего хавбека связывали с возвращением на родину по окончании сезона, однако ветеран может выбрать другой путь.
"Его контракт истекает, и отсюда много спекуляций. Он является примером для подражания в "Сити" — не только на поле, но и за его пределами. Не знаю, известно ли вам, что у него даже есть предложение войти в штаб Пепа в качестве ассистента", — сообщил директор "Атлетико Минейро" Родриго Каэтано O Tempo.
Фернандиньо выступает за "Сити" после своего перехода из "Шахтера" в 2013 году. За это время бразильский опорник выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и пять Кубков Лиги.
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