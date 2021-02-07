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Фернандиньо предложили войти в тренерский штаб Гвардиолы

Англия
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Пеп является большим поклонником Ферны

Фернандиньо предложили войти в тренерский штаб Гвардиолы
Новина українською

"Манчестер Сити" предложил своему полузащитнику Фернандиньо войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.

Фернандиньо остается важной фигурой в раздевалке "горожан", однако его контракт истекает в конце сезона. Ранее 36-летнего хавбека связывали с возвращением на родину по окончании сезона, однако ветеран может выбрать другой путь.

"Его контракт истекает, и отсюда много спекуляций. Он является примером для подражания в "Сити" — не только на поле, но и за его пределами. Не знаю, известно ли вам, что у него даже есть предложение войти в штаб Пепа в качестве ассистента", — сообщил директор "Атлетико Минейро" Родриго Каэтано O Tempo.

Фернандиньо выступает за "Сити" после своего перехода из "Шахтера" в 2013 году. За это время бразильский опорник выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и пять Кубков Лиги.

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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