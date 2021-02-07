Клопп: Чемпионство Ливерпуля стало бы настоящей сенсацией

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о кадровой ситуации и целях на сезон.

"Я не уверен, что вы когда-либо видели такую ​​ситуацию с травмами, как в этом сезоне. Ни разу не получалось, что бы все три наших центральных защитника были в форме. Понятно, что такое может произойти, по этой причине есть состав. Но в самом начале сезона два защитника вылетели, а один сначала играл, но потом вылетел до конца сезона.

Наша ситуация настолько странная, что если бы мы стали чемпионами, это было бы невероятной сенсацией. Мы по-прежнему стараемся выкладываться на все сто, и иногда ситуация бьет по парням, потому что им приходится играть много матчей и тому подобное.

Это ситуация, в которой мы оказались, но, в конце концов, мы все еще "Ливерпуль". Та же команда, что и в прошлом году, тот же клуб, только не те обстоятельства. Мы приложим все усилия, чтобы выжать каждое очко из этого сезона, а затем посмотрим, что получим", – цитирует немца Sky Sports.