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Клопп: Чемпионство Ливерпуля стало бы настоящей сенсацией
Наставник высказался перед игрой с "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о кадровой ситуации и целях на сезон.
"Я не уверен, что вы когда-либо видели такую ситуацию с травмами, как в этом сезоне. Ни разу не получалось, что бы все три наших центральных защитника были в форме. Понятно, что такое может произойти, по этой причине есть состав. Но в самом начале сезона два защитника вылетели, а один сначала играл, но потом вылетел до конца сезона.
Наша ситуация настолько странная, что если бы мы стали чемпионами, это было бы невероятной сенсацией. Мы по-прежнему стараемся выкладываться на все сто, и иногда ситуация бьет по парням, потому что им приходится играть много матчей и тому подобное.
Это ситуация, в которой мы оказались, но, в конце концов, мы все еще "Ливерпуль". Та же команда, что и в прошлом году, тот же клуб, только не те обстоятельства. Мы приложим все усилия, чтобы выжать каждое очко из этого сезона, а затем посмотрим, что получим", – цитирует немца Sky Sports.
"Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" сегодня. Игра стартует в 18:30.
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