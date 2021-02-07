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Жоржиньо: Тухель ясно даёт понять, чего хочет от игроков
Плеймейкеру явно не хватало инструкций от Лэмпарда
Полузащитник "Челси" Жоржиньо поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Томасом Тухелем.
"Он очень ясно дает понять, чего хочет от нас. Мы были готовы, как можно быстрее понять, чего он хочет, потому что у нас не было возможности тратить время понапрасну.
Когда у вас есть игроки, которые открыты новым идеям, готовы учиться, прогрессировать и объединены одной целью, работа дается легко. Игроки всецело приняли то, что предложил нам новый тренер.
Необходимо сохранять спокойствие, продолжать усердно работать и тогда результаты станут следствием того, что мы делаем каждый день.
Я хорошо себя ощущал перед исполнением пенальти [в матче с "Тоттенхэмом"]. Я продолжал работать над этим, продолжал тренироваться, поэтому чувствовал себя уверенно. Я изменил технику, потому что чувствовал, что так будет лучше, и это сработало. Вы видели результат", – сказал Жоржиньо официальному сайту "синих".
Сегодня "Челси" предстоит выездной матч против "Шеффилда". Игра начнётся в 21:15.
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