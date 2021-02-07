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Гвардиола ответил Клоппу: Поиски оправдания – худшая вещь в футболе

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(2 голосов)

Пеп призывает коллегу не искать оправданий, а сражаться

Гвардиола ответил Клоппу: Поиски оправдания – худшая вещь в футболе
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Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил своему коллеге Юргену Клоппу, который ранее связал последние успехи «горожан» с двухнедельным перерывом, возникшем в клубе из-за вспышки коронавируса в клубе.

"Это попытка найти оправдание. Когда ты жалуешься, значит ты ищешь оправдание, а так невозможно двигаться вперед. Оправдания — это худшая вещь в футболе, в спорте. Я не сужу слова других тренеров, но что касается замечания Юргена про две недели отдыха, я не знаю, каков был его умысел. Или я спрошу его в воскресенье, почему он сказал это.

Иногда мы говорим странные вещи сразу после матча, потому что ты можешь быть взволнован чем-то хорошим или плохим — это непросто для нас. Но когда мы говорим нечто подобное на пресс-конференции, когда ты расслаблен... Я никогда этого не делал.

Ладно, я мог сделать это раз или два в качестве исключения, для провокации. Но я думаю лишь о матче и о том, что нам нужно сделать для победы. Мой опыт в футболе подсказывает мне, что невозможно двигаться вперед, когда ты ищешь оправдания. Признаюсь, я делал это, но это определенно было ошибкой", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль
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