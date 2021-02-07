Быстрый гол все решил. Астон Вилла - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча

"Астон Вилла" принимала "Арсенал" в рамках 23-го тура АПЛ. Единственный гол в матче был забит уже на второй минуте после ошибки в обороне от "канониров": Уоткинс десятый раз отличился в чемпионате. Подопечные Микеля Артеты имели несколько хороших шансов восстановить паритет, однако бывший голкипер лондонцев Эмилиано Мартинес сейвами отметил то, что "Арсенал" потерял замечательного вратаря.

"Астон Вилла" - "Арсенал" 1:0

Гол: Олли Уоткинс 6

Вашему вниманию представляем видеообзор матча: