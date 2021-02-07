  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Быстрый гол все решил. Астон Вилла - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Быстрый гол все решил. Астон Вилла - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Артета уже третий поединок без победы

Быстрый гол все решил. Астон Вилла - Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

"Астон Вилла" принимала "Арсенал" в рамках 23-го тура АПЛ. Единственный гол в матче был забит уже на второй минуте после ошибки в обороне от "канониров": Уоткинс десятый раз отличился в чемпионате. Подопечные Микеля Артеты имели несколько хороших шансов восстановить паритет, однако бывший голкипер лондонцев Эмилиано Мартинес сейвами отметил то, что "Арсенал" потерял замечательного вратаря.

"Астон Вилла" - "Арсенал" 1:0

Гол: Олли Уоткинс 6

Вашему вниманию представляем видеообзор матча:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...