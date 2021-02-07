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Бруну Фернандеш: МЮ пропускает слишком много мячей, мы делаем это буквально в каждой игре

Англия
(3 голосов)

Португалец раскритиковал оборону своей команды

Бруну Фернандеш: МЮ пропускает слишком много мячей, мы делаем это буквально в каждой игре
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш раскритиковал игру своей команды в обороне после упущенной победы против "Эвертона" (3:3).

"Думаю, мы упустили победу, мы дважды теряли нити игры. Потому что это очень плохо, когда ты ведешь 2:0 к перерыву и начинаешь второй тайм таким образом, как мы.

Мы пропускаем голы в каждом матче, мы много пропускаем, а дома пропускаем слишком много. У нас слишком много плохих результатов дома, и это недопустимо. Думаю, мы должны были выигрывать матч. Ведя в счете 2:0, ты обязан побеждать. Теперь это уже не важно.

Ты пропускаешь два гола, затем снова выходишь вперед, и пропустить после этого еще раз просто нельзя — особенно таким образом, после штрафного с середины поля", — цитирует Фернадеша Daily Mail.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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