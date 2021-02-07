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Челси обсудит новый контракт с Тиаго Силвой
Бразилец сходу прижился на "Стэмфорд Бридж"
"Челси" планирует продлить контракт с защитником Тиаго Силвой, сообщает Фабрицио Романо.
Стороны обсудят новое соглашение в ближайшие недели. Руководство клуба довольно 36-летним ветераном, как и новый наставник Томас Тухель, который считает его одним из лидеров коллектива.
Финальное решение будет принято самим игроком.
Тиаго Силва провёл 17 матчей в АПЛ, отметившись двумя голами.
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