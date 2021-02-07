Гвардиола: В матче с Сити Ливерпуль будет агрессивнее, чем когда-либо

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ожидает столкнуться с "Ливерпулем", который будет "агрессивнее, чем когда-либо прежде".

"Ливерпуль" подходит к противостоянию с "Сити", проиграв два последних домашних матча в Премьер-Лиге и отпустив своего главного конкурента уже на семь очков.

"У них всегда была невероятная команда, и они остаются командой топ-уровня. Они знают свое дело, у них есть навыки, методология, они умеют атаковать и обороняться.

Они агрессивны, и в воскресенье они будут агрессивнее, чем когда-либо. Уверен, они хорошо отдохнут после матча с "Брайтоном" и будут готовы. Против "Ливерпуля" всегда сложно. Это клуб топ-уровня, у которого история топ-уровня, игроки топ-уровня, тренер и его штаб топ-уровня", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.