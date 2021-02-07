Тоттенхэм – ВБА 2:0. Кейн и Сон принесли шпорам долгожданную победу

Английская Премьер-лига, 23-й тур

Лондон, "Тоттенхэм Хотспур Арена"

"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич Альбион" 2:0

Голы: Кейн (54), Сон (58)

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Орье (Доэрти, 68)– Хейбьерг, Ндомбеле – Сон (Скарлетт, 90+2), Моура, Ламела (Бергвейн, 74)– Кейн

"Вест Бромвич Альбион": Джонсон – Таунсенд, Бартли, Аджайи, Пелтьер – Сойерс (Йокушлу, 78) – Грант (Филлипс, 69), Галлахер, Мэйтленд-Найлз, Снодграсс (Перейра, 80), Диань

Предупреждения: Ламела (64) – Снодграсс (77), Галлахер (90+4)

"Тоттенхэм" сумел прервать серию неудач, обыграв "Вест Бромвич" на своём поле. Три очка "шпорам" традиционно принесла связка Кейна и Сон Хын Мина, забивших по голу. Таким образом лондонцы прервали 3-матчевую серию поражений в АПЛ и как минимум временно занял 7-ю позицию в таблице, опередив "Челси" и "Астон Виллу".

Удручающие результаты в последние недели вынудили Жозе Моуриньо форсировать возвращение Харри Кейна в стартовый состав, едва восстановившегося от травм голеностопа обеих ног. А вот Гарет Бэйл продолжил полировать лавку для запасных. Сэм Эллердайс в свою очередь перекроил полсостава в сравнении с прошлой игрой, предоставив шансы Галлахеру, Мэйтленд-Найлзу, Гранту и Сойерсу.

После обнадеживающих стартовых минут от ВБА "Тоттенхэм" перехватил инициативу и всецело зажал соперника на их половине. "Шпоры" в первой половине создавали нетипично много по своим меркам, но мяч упорно не летел в ворота. Сначала два серьёзных шанса было у Кейна, но оба раза Харри подвела его левая нога. Ещё один момент был у Орье, но его удар головой после корнера принял на себя Сэм Джонсон.

Сразу после перерыва "шпоры" сумели решить судьбу встречи, наконец реализовав свои шансы. Сначала защита ВБА забыла Кейна в штрафной и англичанин вальяжно катнул мяч в угол после передачи Хейбьерга. А ещё через 4 минуты Моура устремился в контратаку, протащил мяч через всё поле и выкатил на ворвавшегося Сона. Южнокореец такие моменты не упускает – 2:0.

В оставшееся время "шпоры" владели мячом и спокойно довели игру до закономерного результата. "Дрозды" успели огрызнуться лишь моментами Дианя, но тот сегодня забивал лишь из офсайд, где пробыл едва ли не всю игру. Возвращение Кейна превратило "шпор" в команду совсем другого уровня, однако впереди ещё много работы.