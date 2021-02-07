Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо: В конце сезона Тоттенхэм окажется там, где мы заслуживаем находиться
Наставник "шпор" подвел итоги победы над "Вест Бромвичем"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал
"Мне понравилось отношение игроков, их усилия, дерзость и ясное желание показать всем, как они играют сообща, как сильно они переживают из-за плохих результатов и насколько они жаждали победить. Это самое важное. В первом тайме мы доминировали и могли завершить игру досрочно.
В перерыве у нас была уверенность, я говорил с игроками всего одну минуту. Мы двигались в правильном направлении. Гарри Кейн – особенный игрок для истории этого клуба. Он побьет все возможные рекорды. Сегодня у нас были очень хорошие индивидуальные выступления. В конце сезона мы окажемся там, где заслуживаем находиться", – рассказал португальский наставник.
Популярное сейчас
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Реал и Севилья обходят Барсу, каталонцы сыграют сегодня. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Так чемпионами не становятся. Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:3. Видео голов и обзор матча
- Ливерпуль не сможет въехать в Германию на матч ЛЧ - игра против РБ Лейпцига пройдет на нейтральном поле
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом