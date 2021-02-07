Моуриньо: В конце сезона Тоттенхэм окажется там, где мы заслуживаем находиться

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Вест Бромвичем" в матче 23-го тура АПЛ.

"Мне понравилось отношение игроков, их усилия, дерзость и ясное желание показать всем, как они играют сообща, как сильно они переживают из-за плохих результатов и насколько они жаждали победить. Это самое важное. В первом тайме мы доминировали и могли завершить игру досрочно.

В перерыве у нас была уверенность, я говорил с игроками всего одну минуту. Мы двигались в правильном направлении. Гарри Кейн – особенный игрок для истории этого клуба. Он побьет все возможные рекорды. Сегодня у нас были очень хорошие индивидуальные выступления. В конце сезона мы окажемся там, где заслуживаем находиться", – рассказал португальский наставник.