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Моуриньо: В конце сезона Тоттенхэм окажется там, где мы заслуживаем находиться

Англия
(1 голосов)

Наставник "шпор" подвел итоги победы над "Вест Бромвичем"

Моуриньо: В конце сезона Тоттенхэм окажется там, где мы заслуживаем находиться
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Вест Бромвичем" в матче 23-го тура АПЛ.

"Мне понравилось отношение игроков, их усилия, дерзость и ясное желание показать всем, как они играют сообща, как сильно они переживают из-за плохих результатов и насколько они жаждали победить. Это самое важное. В первом тайме мы доминировали и могли завершить игру досрочно.

В перерыве у нас была уверенность, я говорил с игроками всего одну минуту. Мы двигались в правильном направлении. Гарри Кейн – особенный игрок для истории этого клуба. Он побьет все возможные рекорды. Сегодня у нас были очень хорошие индивидуальные выступления. В конце сезона мы окажемся там, где заслуживаем находиться", – рассказал португальский наставник.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Вест Бромвич
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
07.02.2021 в 17:34
Ага, в .опе, пролёте, нужное подчеркнуть
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