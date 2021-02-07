АПЛ. Вулверхэмптон и Лестер победителя не выявили

В примерно равной борьбе прошла игра, результат закономерен, странно только, что ни одного забитого гола так и не было. "Лестер" чуть больше контролировал мяч, владел инициативой, вот только настоящих голевых моментов было больше у "Вулверхэмптона". Самые верные моменты имели Траоре и Невеш, немного им не повезло.

У гостей необходимо отметить Мэддисона и Барнса, которые были заметны и при создании атак и в их завершении. Стоит отметить и выход на поле Варди. Главная ударная сила "лис" пропустил из-за травмы около трех недель, сегодня вышел на замену и усилил команду. В конце встречи появился хороший шанс у Варди, головой он пробил в дальний угол, мяч пролетел впритирку со штангой.

Главным же героем "Лестера", наверное, стал Шмейхель, три сейва у него и уверенная игра на выходах. Особенно удачно голкипер гостей сыграл на 77-й минуте, когда напряжение возросло до предела, взяв удар Фабио Силвы. Несмотря на напряженную концовку встречи, никто не хотел рисковать и раскрываться, поэтому и довелось командам довольствоваться миром.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Лестер 0:0

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 19. Хонни, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 8. Невеш, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 9. Жозе.

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Перейра, 20. Чаудри, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 10. Мэддисон, 14. Ихеаначо, 17. Перес.

Предупреждения: Невеш 45 - Эванс 32, Сеюнджю 54, Мэддисон 62